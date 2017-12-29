إتحاد التايكوندو يستضيف أبطال العالم في أكبر تجمع دولي

عادل القرني(صدى):

انهى الاتحاد السعودي للتايكوندو الاستعدادات لإستضافة التجمع الدولي لأبطال العالم الأسلامي للتايكوندو الذي سيقام بمكة المكرمة يوم العاشر من شهر يناير المقبل ويضم نخبة من النجوم العالمية المصنفين دولياً ، جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري لأعضاء الاتحاد الذي عقد بمقر مجمع الأمير فيصل الاولمبي برئاسة رئيس الاتحاد العميد ركن شداد بن طالع العمري وبحضور نائب الرئيس ابوبكر كردي والأعضاء فهد الصعيري ومحمد الوبران ومحمد قاضي ومدير الاتحاد سامي الطلب ، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي يأتي بمقدمتها البرنامج الزمني للمشاركات الخارجية لعام 2018م واعتماد بعض التنظيمات الداخلية وجرى في نهاية الاجتماع تكريم المدير التنفيذي السابق مشعل المطيري ورئيس لجنة المسابقات عبدالله الحشاش بعد نهاية عملهم بالاتحاد ومدير الموارد البشرية محمد الشهري الذي حاز على جائزة الموظف المثالي ، من جانبه أكد العميد ركن شداد ان الاتحاد جاهز لاستضافة ابطال العالم في التجمع الدولي للأبطال لافتاً إلى ان سياسة الاتحاد تقدير لمن يخدم اللعبة .