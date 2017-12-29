بلدية الشوقية تشن حملة إزالة المواقف العشوائية في مكة

نايف السالم(صدى):

شنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، حملة لإزالة مواقف السيارات المخالفة والحواجز العشوائية والمطبات الصناعية بالمنطقة، وذلك بهدف المحافظة على المواقع العامة والقضاء على الظواهر العشوائية التي تشوه المظهر العام.

ونظمت البلدية فريق لمتابعة هذه الظاهرة ومنعها من الانتشار وإزالة المواقع العشوائية والإشغالات غير المرخصة من الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق، حيث تستمر استمرار الحملة لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة المقدسة ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق.