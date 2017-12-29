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هيئة الزكاة تزود المواطنين بتطبيق لخدمات ضريبة القيمة المضافة

هيئة الزكاة تزود المواطنين بتطبيق لخدمات ضريبة القيمة المضافة
حمود العنزي(صدى):

أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق جديد يختص بضريبة القيمة المضافة ، حيث يقدم للمستخدمين عدد من المزايا المتنوعة .

ومن جانبه ، أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عبر ” تويتر ” عن اختصاصات الخدمة والتي تمثلت في إمكانية تقديم بلاغ عن أي منشاة تطبق ضريبة القيمة المضافة دون أن تسجل بالنظام الضريبي .

ولفت هيئة الزكاة والدخل إلى أن المستهلك يمكن أن يتأكد من صحة مبلغ ضريبة القيمة المضافة عبر التطبيق ، من خلال خاصية تسمى حاسبة الضريبة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين

مايحتاج تطبيق اجمالي المبلغ يقسم على ٢٠ = قيمة المبلغ المضاف

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