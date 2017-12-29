هيئة الزكاة تزود المواطنين بتطبيق لخدمات ضريبة القيمة المضافة
أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق جديد يختص بضريبة القيمة المضافة ، حيث يقدم للمستخدمين عدد من المزايا المتنوعة .
ومن جانبه ، أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عبر ” تويتر ” عن اختصاصات الخدمة والتي تمثلت في إمكانية تقديم بلاغ عن أي منشاة تطبق ضريبة القيمة المضافة دون أن تسجل بالنظام الضريبي .
ولفت هيئة الزكاة والدخل إلى أن المستهلك يمكن أن يتأكد من صحة مبلغ ضريبة القيمة المضافة عبر التطبيق ، من خلال خاصية تسمى حاسبة الضريبة .
شطرطون[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايحتاج تطبيق اجمالي المبلغ يقسم على ٢٠ = قيمة المبلغ المضاف