مدرب يوفنتوس: ” ديبالا ” لاعب استثنائي ولا يجب مقارنته بميسي ورونالدو

ماجد محمد(صدى):

قال المدير الفني ليوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أن المقارنات التي بدأت هذا الموسم بين الأرجنتيني باولو ديبالا ومواطنه ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أضرت بمهاجم الفريق الإيطالي.

وأضاف ” أليغري ” ، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أن ميسي ورونالدو، فازا بالفعل بعشر كرات ذهبية خلال مسيرتيهما، وعلى الرغم من اعترافه بقدرات ديبالا، اعتبر أنه من المبكر مقارنته بأسطورتين في عالم كرة القدم.

وتابع المدير الفني ليوفنتوس، أن ” لا يمكن المقارنة بين شاب عمره 24 عاماً دوإثنين من عباقرة كرة القدم.. بالإضافة إلى البرازيلي نيمار الذي يعتبر قريباً من هذا المستوى ” .

وأبرز مدرب اليوفي أن كل لاعب يجب أن يمر بعملية النضوج الخاصة به، موضحاً أن ديبالا ما زال أمامه ” هامش كبير للتحسن ” ، تعقيباً على اللحظات الصعبة التي يمر بها المهاجم الأرجنتيني حالياً، لافتًا إلى أن ” باولو ” يجب أن يصنع مسيرته ولا ينبغي مقارنته بأحد لأنه يتمتع بأسلوبه الخاص، إنه لاعب استثنائي.