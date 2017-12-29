” العمل ” تشن حملات مفاجئة لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض من تنفيذ حملات أمنية مشتركة مع أمانة المنطقة وبلدية العليا وشرطة الديرة ووزارة التجارة اليوم الخميس ، للتفتيش المفاجئ بعدد من المولات والأنشطة التجارية لمتابعة خطة برنامج التوطين ورصد المخالفين له.

وأسفرت الحملة الرقابية عن القبض على 17 مخالفًا لنظام العمل والإقامة ، بالإضافة إلى ضبط 7 مخالفات لقرار التوطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

كما نفذت مكاتب العمل في المحافظات التابعة للمنطقة عددًا من الجولات التفتيشية التي شملت الخرج والمجمعة والدوادمي وعفيف والأفلاج ووادي الدواسر والمزاحمية وشقراء والزلفي والغاط ؛ لتنظيم سوق العمل ومتابعة تنفيذ قرارات التوطين والتأنيث في المهن المقتصرة على المواطنين والمواطنات .

ونجحت الحملة في زيارة 2569 منشاة أسفرت عن ضبط 401 مخالفة والقبض على 41 مخالفًا لنظام العمل والإقامة المتعارف عليه.