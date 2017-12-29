خالد النمر يكشف أسباب ارتجاع المرئ
أفاد الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن من مسببات ارتجاع حمض المعده إلى المرئ يرجع إلى عدة أسباب أبرزها السمنة
وأضاف ” النمر “، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن التدخين، وتناول القهوة، المقليات، والشكولاته، والثوم، والبصل، فضلاً عن تناول أدوية ديلتيازم، واتباع عادة الأكل قبل النوم، يسببان أيضًا في ارتجاع حمض المعدة المرىء.
البلدية[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 40 دقيقة
تسبب الارتجاع المريئي لي في افطاري يوم من رمضان الماضي والحمد لله على كل حال