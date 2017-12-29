خالد النمر يكشف أسباب ارتجاع المرئ

علي القحطاني(صدى):

أفاد الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن من مسببات ارتجاع حمض المعده إلى المرئ يرجع إلى عدة أسباب أبرزها السمنة

وأضاف ” النمر “، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن التدخين، وتناول القهوة، المقليات، والشكولاته، والثوم، والبصل، فضلاً عن تناول أدوية ديلتيازم، واتباع عادة الأكل قبل النوم، يسببان أيضًا في ارتجاع حمض المعدة المرىء.