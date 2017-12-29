مجهولون يطلقون النيران على المركز الرئيسي لمحمية الوعول لليوم الخامس

عادل الحربي(صدى):

أطلق مجهولون النيران على المركز الرئيسي لمحمية الوعول في حوطة بني تميم خلال الخمس أيام الأخيرة دون سبب واضح ليلوذوا بعدها بالفرار.

ووفقًا لمصادر خاصة، فقد حدثت أول عملية لإطلاق النار يوم الإثنين الماضي عند منتصف الليل، فيما استهدف مجهولون يستقلون سيارة ” هايلوكس ” ذات دفع رباعي المنطقة بطلقتين وفروا بعدها هاربين دون أن يتم القبض عليهم .

وجرت الحادثة الثانية يوم أمس الخميس، عندما تعرض أحد أفراد الأمن أثناء تأديته للصلاة في وداي مطعم إلى إطلاق ناري من مجهولين يستقلون سيارة جيب تويوتا واختفوا بعدها عن الأنظار ، فيما وقعت آخر الاعتداءات فجر اليوم الجمعة عندما تعرض أفراد المركز الرئيسي لطلقتين ناريتين من مجهولين استقلوا سيارة ” هايلكس ” وهربوا بعدها.