سيناتور أمريكي يطالب بدعم الانتفاضة الإيرانية ضد النظام الإرهابي

واشنطن(صدى):

علق السيناتور توم كاتن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أركنساس ، على المظاهرات الشعبية في مختلف أنحاء إيران، موضحًا أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي يهدر ملايين الدولارات من الأرصدة المفرج عنها بموجب الاتفاق النووي في سوريا واليمن ولبنان، على حساب مصلحة شعبه .

وأشار ” كاتن ” في بيان له حول التظاهرات العارمة التي اندلعت مساء أمس الخميس بمدينة مشهد، إلى أن المرشد الإيراني فشل في توفير احتياجات الشعب الأساسية لأنه ينفق الكثير مما يحصل عليه من أموال على الحروب الإقليمية في سوريا ولبنان والعراق واليمن .

ولفت السيناتور إلى أن الانتفاضة القائمة في مشهد حتى اليوم تدل على أن النظام الإيراني قائم على مبادئ تحث على الكراهية مما تسبب في عدم حصولهم على أي تأييد شعبي ولن يحصلوا عليه إلى الأبد، مضيفًا ” علينا أن ندعم الشعب الإيراني الذي يخاطر بحياته ليصرخ محتجًا على هذا النظام ” .