دوريات الأمن بسكاكا تضبط سارقي أبواب المساجد باللقائط

سهو الهشال(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/ يزيد بن سعود النومس أنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الجمعة تبلغت غرفة عمليات دوريات الأمن بمدينة سكاكا (999) من أحد المواطنين عن مشاهدته لقائد مركبة يقوم بفك أبواب أحد المساجد باللقائط.

وعلى الفور تم تمرير البلاغ للدوريات العاملة بالميدان وتم ضبط المركبة بقيادة مواطن بالعقد الثاني من العمر ويرافقه حدثين وعثر بحوزتهم على المسروقات وتمت إحالتهم لمركز شرطة العزيزية وتم الانتقال لمعاينة المسجد برفقة المختصين وإحالة الحدثين لدار الملاحظة الاجتماعية وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.