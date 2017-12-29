بالفيديو.. لحظة إطلاق عنصر إرهابي النار على كنيسة بمصر لاقتحامها

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح الهجوم الإرهابي الذي وقع على كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوبي مدينة القاهرة اليوم الخميس، حيث رصد الفيديو إرهابي قام بإطلاق النيران عشوائيًا لاختراق السياج الأمني المحيط بالكنيسة قبل أن يصيب رجال الأمن المصري .

ومن جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا لها لفتت فيه إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد 6 مواطنين ومقتل الإرهابي الذي شن إطلاق النار ، بالإضافة إلى استشهاد اثنين من المواطنين أطلق العنصر الإرهابي النار عليهما في أحد المحلات قبل توجهه إلى الكنيسة .

ووفقًا لمصادر أمنية مصرية، فإن الأجهزة الأمنية المختصة بتأمين الكنيسة تصدت لأحد المجهولين الذي استقل دراجة بخارية ليحاول اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة، إلا أن القوات باشرت التعامل معه على الفور لتنجح في إلقاء القبض عليه بعد إصابته.