التعاون يقسو على الفيحاء برباعية

ماجد الأشرم(صدى):

تغلب فريق التعاون على ضيفه نادي الفيحاء بأربعة اهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم التعاون بالهدف الأول عند الدقيقة 26 عن طريق لاعبه الحاج كمارا، فيما تكفل مصطفى فتحي ببقية الأهداف التي سجلها في الدقائق 33 و55 و68، فيما فرط إيميليو ايزاغوير لاعب الفيحاء بتقلص النتيجة عندما أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة 66.

بهذا الانتصار، رفع التعاون رصيده إلى النقطة 20 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 19 في المركز التاسع.