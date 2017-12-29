الآلاف يصلون الجمعة في المسجد الأقصى

القدس(صدى):

أدى آلاف المصلين الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحديًا للإجراءات الإسرائيلية المشددة.

وقالت مصادر، إن 40 ألف مصلي استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء صلاة الجمعة رغم انتشار عدد من الحواجز العسكرية في محيط المسجد الأقصى وإخضاع عشرات الشبان للتفتيش ” .

وخرج مئات المصلين في مسيرة احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها، حيث صدحت الهتافات في باحات المسجد الأقصى ورفع المتظاهرون عبارات منددة بالقرار الأمريكي.