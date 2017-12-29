مطالب إيرانية بتطبيق إجراءات حاسمة بعد التظاهرات

طهران(صدى):

قال قاضي إيراني، إنه لابد من تطبيق إجراءات حاسمة بعد التظاهرات التي خرجت أمس في عدد من المدن الإيرانية.

وأضاف القاضي، أن تظاهرات إيران يجب أن يتم التعامل معها أمنيا بطريقة أكثر شدة، لافتًا إلى أن المتظاهرين نقلوا مشاهد من التظاهرات للعالم عبر مواقع التواصل والإنترنت.

واشتعلت تظاهرات إيران خلال الأيام الماضية، وتواصلت حتى اليوم في العديد من المدن، من بينها مدينة مشهد ذات المكانة التاريخية لدى نظام الملالي.

ورفعت تظاهرات إيران شعارات تطالب بالموت للديكتاتور روحاني والموت لخامنئي.