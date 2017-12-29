أمير الباحة يدشن فعاليات المهرجان الشتوي بالمخواة بعد غدٍ

إبراهيم الزهراني(صدى):

‏يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الأحد القادم، فعاليات المهرجان الشتوي بالقطاع التهامي ، وذلك بمقر الساحة الشعبية بمحافطة المخواة .

وأوضح محافظ المخواة المشرف العام على اللجان المنظمة رئيس لجنة التنشيط السياحي الفرعية بالمحافظة الدكتور محمد بن جمعان دادا أن اللجان المختلفة أنهت استعداداتها لانطلاقة المهرجان الذي يستمر لأكثر من شهرين، ويتخلله أكثر من 150 فعالية منوعة تشمل التسوق والترفية والأسر المنتجة وغيرها من الفعاليات التي تستهدف شرائح المجتمع كافة وعلى امتداد المواقع المختلفة للمحافظة موزعة بين مركز ناوان، وقرية ذي عين، والمخواة، معرباً عن شكره لسموه على رعايته وافتتاحه للمهرجان .

وبين أن سموه سيدشن خلال الحفل الساحة الشعبية الجديدة ، فيما سيتضمن الحفل العديد من الكلمات الخطابية وفلكلور تراثي ولوحة شعبية والألعاب النارية ، إلى جانب تكريم الجهات الداعمة للمهرجان .