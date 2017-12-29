الرئاسة المصرية: حادث الكنيسة يمثل محاولة إرهابية يائسة

القاهرة(صدى):

أدانت الرئاسة المصرية الهجوم الإرهابي الواقع على كنيسة ” مارمينا ” بمنطقة حلوان اليوم الجمعة ، مؤكدة أن الحادث يعد محاولة إرهابية يائسة لا يمكنها أن تنال من عزيمة المصريية وقوتهم .

الجدير بالذكر ، أن هجومًا إرهابيًا وقع اليوم بمنطقة حلوان في مصر ، أسفر عن استشهاد 6 مواطنين بينهم شرطي ، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين ، إلا أن قوات الأمن نجحت في إلقاء القبض على أحد العناصر وقتلت شخص من بينهم ، فيما لاذ إرهابي ثالث بالفرار وجاري البحث عنه .