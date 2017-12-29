بالفيديو.. نهى نبيل تقصف جبهة حلا الترك وعائلتها

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة نهى نبيل ، الفنانة الشابة حلا الترك وعائلتها ، للتحدث عن مشاكلهم العائلية بالإعلام والسوشيال ميديا ، مؤكده ” البيوت أسرار ” .

وقالت نهى نبيل في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ” الاطفال والشهرة .. شئ حلو ان طفل صغير يصير محط الانظار لكن ما أتطرق لخصوصيات .. نخرج نحكي حاجات طريفة ااه لكن اسرار البيت والخلافات العائلية ما يصير .. لان لو مرة حكيت مشكلة وسر بيتي ما استطيع اوقف .. الاعلام والصحافة والميديا راح يظلوا يبون اكثر الناس تبي تشوف الفضايح ويعتبرونها مادة دسمة ” .