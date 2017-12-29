بالصور.. ” شين زهو ” صينية الأصل تمثل الدوحة في ” الشطرنج “

محمد السعران(صدى):

تمثل ” شين زهو “، اليوم الجمعة، الفريق القطري في بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، أمام الصينية ” تان زونغ “.

ويبدو أن اللاعبة صينية الأصل ذات العمر الـ41 عامًا، كان لفوزها ببطولة العالم عام 2006 سببًا في حصولها على الجنسية القطرية، دون علمها أنها ستمثل دولة صغيرة جدًا مقارنة بموطنها الأصل.

ومن جانبه رحب رئيس الهيئة اعلامة للرياضة تركي آل الشيخ، خﻻل تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، باللاعبة في صورة خبيثة تدعو إلى السخرية من عجز دويلة قطر عن تقديم لاعبين من مواطنيها لتمثيلهم في هذا الحدث، قائلا” حيا الله شين زهو في بلدها الثاني” .