حيلة مذهلة لتطبيق الملابس بعد غسلها بدون كي

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر كيّ الملابس مهمة غير محببة بالنسبة إلى الكثير من النساء لأنّه يتطلب الوقت والجهد. فإذا كنت لا تحبين القيام بهذه المهمة، ننصحك بأن تطبقي هذه الحيلة التي تساعد على تمليس الملابس من دون مكواة.

عند وضعك الملابس بعد غسلها داخل آلة التجفيف، أضيفي إليها بضع مكعبات من الثلج واتركيها على حرارة مرتفعة لبضع دقائق. وبعد إخراجها ستلاحظين أنها لم تعد بحاجة إلى الكيّ.

لكن لا تطبقي هذه الحيلة على الملابس ذات الأقمشة الهشة. كذلك تجنبي إضافة عدد كبير من قطع الثلج.