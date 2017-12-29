صحة البيئة بأمانة الشماليه تصادر أعشاب ملوثة

خالد الضبيبي(صدى):

ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة ممثلةً بمختبر صحة البيئة حشائش ملوثه بمادة

Malathiom، حيث تجاوز نسبة الأستخدام الحد المسموح به وقامت بإتلافها الكميات المصادرة.

وأكد مدير مختبر صحة البيئة بأمانة الشمالية الأستاذ سعد بن حسن العنزي بأن الجولات مستمرة للحد من التجاوزات وتطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين

وأشار العنزي بأن الجولات مستمرة على أسواق الخضار والفواكة لتأكد من باقي المحال التجارية، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة أو ٩٤٠.

