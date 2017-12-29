” ضاحي خلفان ” : انتفاضة الشعب الإيراني دليل على ظلم النظام
أشاد ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، بالخطوة التي قام الشعب الإيراني باتخاذها في النهاية من خلال الانتفاضات الواقعة ضد نظام ” الملالي ” الظالم ” بعدما تدهور النظام الاقتصادي بالبلاد ووصل إلى الفقر بسبب انشغال القادة بتمويل الإرهاب .
وعلق ” تميم ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر ” ، قائلًا ” أبى الشعب الايراني الإ ان ينتفض على الجبابرة الملالي..فحالة الفقر لا تطاق.. وصلت المظاهرات الى طهران قلب العاصمة الايرانية ” .
واستطرد ضاحي خلفان في تغريدة أخرى له قائلًا ” من يزور مشهد يسمى مشهدي عند الايرانيين..كما يسمى الحاج فلان عندنا لمن يحج الى مكة المكرمة…كرم الله مكة..فلما تنطلق الاحتجاجات من مشهد ضد خامئني وروحاني فذلك دليل الممارسات الاستكبارية لنظام خامئني ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13369 ] نشر منذ 1 ساعة
هو انت لسه فاكر ايران وظلمها للشعب العربي هناك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24647 ] نشر منذ 3 دقائق
الظلم محتل مساحة كبيييييييييرة فاالعالم
يعم ضاحي
وترى معدي إذا ماعندك خبر🤗🤗🤗