” الأحمدي ” ردًا على مهاجميه: جوجل غبي وهو سبب تأخر البشر

عادل الحربي(صدى):

وجه الكاتب الصحفي فهد عامر الأحمدي ردًا على منتقديه ممن اتهموه بالسرقة من محرك البحث ” جوجل ” ، حيث دافع عن نفسه قائلًا ” “‏جوجل برنامج غبي والبشر هم من يضيفون له وليس العكس ” .

و أشار ” الأحمدي ” خلال حواره لبرنامج ” بالمختصر ” المُذاع على قناة ” MBC ” اليوم الجمعة ، إلى أن برنامج ” جوجل ” غبي وأصم وفي الواقع أن الإنسان هو الأساس وهو من يبدع ويؤسس المادة التي تنشر عليه .

وأوضح الكاتب ” الأحمدي ” تفاصيل حقيقة الأدوات والطقوس التي يتعامل بها أثناء ممارسته للكتابة على وجه الخصوص ، حيث لفت إلى أنها تتمثل في وجود آلة حاسبة بجواره ومجسم للكرة الأرضية ، حيث يعتبر أن هذه الأشياء ليست غريبة لأنها تابعة لما فرضته طبيعة العمل .

وعلق الكاتب فهد عامر الأحمدي على مقاله الأخير الذي أثار الجدل قائلًا ” لوكان البخاري بيننا لقتلوه لا أحد يوازي البخاري في خدمة السنة فقد كان يرفض 49 حديثًا من أصل 50 ” ، مطالبًا بوجود هيئة شرعية لتنقيح السنة النبوية من المنكرات في صحيح البخاري ، معربًا عن أسفه الشديد من منع كتابه الجديد من النشر رغم أنه وصل في دبي إلى الطبعة الرابعة ، والذي أطلق عليه اسم ” من يعرف جنيًا يتلبسني ” .