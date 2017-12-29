بالصور.. إغلاق 14 منشأة ومصادرة 130 كجم من الأغذية بتبوك

محمود البلوي(صدى):

نفذت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي جولات تفتيشية وتمكنت خلالها من إغلاق 14 منشأة ومصادرة 130 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية .

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة تبوك عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، ” قامت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي بجولات تفتيشية شملت ١٢٣ منشأة خاضعة لاشتراطات صحة البيئة ” .

وأضاف: ” حيث تم إغلاق ١٤ منشأة ومصادرة ١٣٠ كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كما تم مصادرة لحوم ودواجن تزن ٩٠ كجم مجهولة المصدر وفاسدة ” .

