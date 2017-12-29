بالصور.. إغلاق 14 منشأة ومصادرة 130 كجم من الأغذية بتبوك
نفذت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي جولات تفتيشية وتمكنت خلالها من إغلاق 14 منشأة ومصادرة 130 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية .
وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة تبوك عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، ” قامت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي بجولات تفتيشية شملت ١٢٣ منشأة خاضعة لاشتراطات صحة البيئة ” .
وأضاف: ” حيث تم إغلاق ١٤ منشأة ومصادرة ١٣٠ كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كما تم مصادرة لحوم ودواجن تزن ٩٠ كجم مجهولة المصدر وفاسدة ” .
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