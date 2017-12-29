” التعاون الإسلامي ” تدين الحادث الإرهابي على كنيسة بمصر

عادل الحربي(صدى):

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة، منذ قليل، والذي أسفر عنه مقتل العديد وإصابة آخرون أبرياء، ذهبوا ضحية الفكر المتطرف.

وتقدم معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بخالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

وعبر العثيمين عن امتنانه بيقظة رجال الأمن المصري، مشيرا إلى أن الذين خططوا للعملية ودعموها إنما ينفذون مخططا يائسا يعمل على الإخلال بالأمن المصري .

كما أعاد التأكيد على الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يدين كافة أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره.