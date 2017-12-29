تهديدات بفرض عقوبات على ” فيسبوك ” و ” تويتر ” لإخفاء معلومات روسية

لندن(صدى):

أوضحت لجنة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم البريطاني، إن سيتم فرض عقوبات على موقعي التواصل ” فيسبوك و تويتر ” حال استمرارهما في الرفض لتسليم المعلومات الخاصة بتدخل روسيا في استفتاء الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس اللجنة داميان كولينز، في تصريحات خاصة “ أنه يجب أن يكون هناك سبيلًا لفحص الإجراءات التي تطبقها شركات مثل فيسبوك لمساعدتهم في تحديد مصادر التضليل المعروفة، وبالأخص حين تكون بدوافع سياسية وآتية من دولة أخرى ” .

وأضاف : ” تم إعطاء مهلة حتى 18 يناير المقبل لتصحيح إخفاقهم إزاء رفض تسليم المعلومات بشأن حملات التضليل الروسية التي أُطلقت على منصتي التواصل الاجتماعي ” .