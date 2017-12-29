بالصور.. إتلاف 1290 كجم أغذية فاسدة في تبوك

محمود البلوي(صدى):

تمكن المختبر البيئي التابع لأمانة تبوك اليوم الجمعة من إتلاف كميات من الطماطم والباذنجان الغير صالحة للإستهلاك الأدمي في السوق المركزي.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة تبوك عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، ” ضبط المختبر البيئي التابع لأمانة منطقة تبوك وأتلف اليوم الجمعة كميات كبيرة من الطماطم والباذنجان تزيد على ١٢٩٠ كجم في السوق المركزي غير صالحة للاستهلاك الآدمي ” .

وأضاف: ” وذلك بعد فحصها مخبرياً واتضاح تلوثها ببقايا من المبيدات ” .

