تعيين داوود الشريان رئيسا لمجلس إدارة شركة شبكة الإخبارية

سعيد العجل(صدى):

أصدر معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد قرارا بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ داوود عبدالعزيز الشريان رئيساً لمجلس إدارة شركة شبكة الإخبارية، وتضمن القرار أن تضم عضوية مجلس إدارة الشركة كلاً من الأستاذ عبدالعزيز حمد الفهد، والأستاذ خالد أحمد مدخلي، والأستاذ محمد عبدالله القحطاني، والأستاذ عبيد عبدالله الرشيد، والأستاذ جاسر عبدالله الجاسر، والأستاذ سعد محمد الجريس.

يذكر أن معالي وزير الثقافة والإعلام كان قد أصدر قراراً بتحويل قناة الإخبارية إلى شركة شبكة الإخبارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)، تكون ملكيتها مناصفة بين كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة وكالة الأنباء السعودية، في أحدث خطوة باتجاه مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي المحلي والعالمي.

ويستهدف القرار تطوير قناة الإخبارية الناطقة باللغة العربية وإطلاق قناة إخبارية باللغة الإنجليزية، وتكون الشركة قادرة على تطوير الخبرات المتعلقة بالأحداث وتحسين تغطية ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية والتفاعل مع المتغيرات بما يقدم إعلاماً سعودياً مواكبا، كما تسعى الشركة إلى التميز في نشر المحتوى الحصري وفق معايير الصدق والدقة والموضوعية، وتحقيق عائد مالي للاستثمار في قطاع الإعلام، وإنشاء منصات جديدة للتوزيع الرقمي للوصول لصناعة محتوى منافس.

وأكد معاليه في حينه أن الخطوة تأتي في سياق مبادرات الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، لتمكين مؤسساتها المختلفة من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإعلامية على مستوى المنطقة والعالم.