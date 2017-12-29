طريقة حذف البيانات بشكل نهائي من الهاتف الذكي

نورة الشهري(صدى):

قال المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات، إنه من الضروري إزالة البيانات الخاصة بالفرد قبل الشروع في بيع الهاتف الذكي أو إعطائه للآخرين.

وأكد أنه ليس من الكافي إزالة البيانات عبر إعدادات الهاتف فقط، حيث بذلك يتمكن الآخرين من استعادة البيانات بشكل سهل.

ونصح المكتب بتفعيل خاصية تشفير البيانات، إن لم تكن مفعلة من قبل، وبعد ذلك يمكن إعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع.

وفي حالة إذا كان الهاتف لا يدعم خاصية تشفير البيانات، فإنه يجب حذف البيانات أولاً، ثم إعادة الكتابة على الذاكرة بالكامل من خلال تسجيل مقطع فيديو، وبعد ذلك يتم إفراغ الذاكرة مجدداً وإعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع مرة أخرى.