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بالفيديو.. نجوى كرم تحتفل برأس السنة في دار المسنين

بالفيديو.. نجوى كرم تحتفل برأس السنة في دار المسنين
نورة الشهري(صدى):

في لفتة انسانية أحتفلت النجمة نجوى كرم ، برأس السنة الميلادية في دار المسنين.
ونشرت نجوى كرم مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية انستجرام ، وهي داخل دار مسنين برفقة أعضاء فرقتها وزملاءها، وبدأت فور دخولها الدار الغناء للمسنين وادخال السرور لقلبوهم، وجعل العام الجديد 2018 عام يبدأ بالفرحة والسعادة.

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A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 15 دقيقة

استغفر الله العظيم وأتوب إليه ، هذا عيد الكفار باطل عند الله حراااام اتقوا الله واتقوا نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة.

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