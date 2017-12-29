بالفيديو.. نجوى كرم تحتفل برأس السنة في دار المسنين
في لفتة انسانية أحتفلت النجمة نجوى كرم ، برأس السنة الميلادية في دار المسنين.
ونشرت نجوى كرم مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية انستجرام ، وهي داخل دار مسنين برفقة أعضاء فرقتها وزملاءها، وبدأت فور دخولها الدار الغناء للمسنين وادخال السرور لقلبوهم، وجعل العام الجديد 2018 عام يبدأ بالفرحة والسعادة.
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M-512[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 15 دقيقة
استغفر الله العظيم وأتوب إليه ، هذا عيد الكفار باطل عند الله حراااام اتقوا الله واتقوا نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة.