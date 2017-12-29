بالفيديو.. نجوى كرم تحتفل برأس السنة في دار المسنين

نورة الشهري(صدى):

في لفتة انسانية أحتفلت النجمة نجوى كرم ، برأس السنة الميلادية في دار المسنين.

ونشرت نجوى كرم مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية انستجرام ، وهي داخل دار مسنين برفقة أعضاء فرقتها وزملاءها، وبدأت فور دخولها الدار الغناء للمسنين وادخال السرور لقلبوهم، وجعل العام الجديد 2018 عام يبدأ بالفرحة والسعادة.