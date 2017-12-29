بالصور.. رئيس الوزراء اليمني يغادر المملكة

فهمي محمد(صدى):

عاد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، إلى مدينة عدن اليمنية، بعد زيارة قصيرة أجراها في المملكة، لبحث مشاورات حول أوضاع عدن.

ونقل الوزير خلال الزيارة الصورة العامة لتطوير الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، عبر مناقشاته مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح .

وعبر بن دغر عن امتنانه من الزيارة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، قائلًا: ” التقيت عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى بلادنا وناقشت معهم آخر المستجدات ” .

