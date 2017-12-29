” السونار ” لضبط المحسنات من مزاين الإبل

علي القحطاني(صدى):

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، تشكيل لجنة جديدة تشارك بها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لضبط المحسنات من المزاين والغش.

وتستخدم اللجنة، جهاز ” السونار ” المخصص لكشف الغش؛ لفحص وضبط المحسنات من المزاين والطرق التي يلجأ إليها أصحاب الإبل لتزيين إبلهم وتحسين جمالها.

وأكد الدكتور علي الدويرج مدير عام إدارة الصحة والرقابة، أن من يخالف هذه التعليمات ومن بينها الضرب المبرح، يأتي من ضمن المخالفين لأنظمة الرفق بالحيوان، ويكون معرضا للعقاب المخصص لذلك.