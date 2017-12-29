بالفيديو.. ” Earth – 1 ” أول سيارة يمكن طيها لتناسب المساحات الصغيرة

طوكيو(صدى):

استلهم أحد المصممين في اليابان ” كونيو أوكاوارا ” سيارة من أفلام سينمائية وأطلق عليها اسم ” Earth – 1 ” ويمكن طيها ، حتى يكون من السهل ايجاد مساحة لوضع سيارة في ساحات الإنتظار .

وأوضحت شركة ” Four Link Systems ” اليابانية أن السيارة ” إيرث وان ” ربما تظهر على الطرق بحلول مارس 2018.

ورغم أن تكلفة السيارة ” إيرث وان ” تُقدَّر بسبعين ألف دولار – وهي نفس تكلفة ” لكزس ” – فإن الشركة قد تلقت ثلاثين طلبية بالفعل لشرائها من عملاء في اليابان والصين منذ الكشف عنها في معرض ” طوكيو ” في أكتوبر الماضي.

وأكدت ” فور لينك سيستيمز ” على أن هدفها يكمن في بيع 300 وحدة من هذه السيارة سنويا لاستخدامها حول المطارات والمناطق السياحية.

