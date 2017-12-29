إنهاء الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الأول بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أنتهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف من كافة الاستعدادات لإنطلاق اختبارات الفصل الدارسي الأول بعد غد الأحد، والمدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات بالطائف والمحافظات التابعة لها.

وأشار محمد بن عامر النفيعي المدير العام بمحافظة الطائف المكلف، أن المدارس الحكومية والأهلية جاهزة لأداء اختبارات الفصل الدارسي الأول كما تم التأكيد على تشكيل لجان الملاحظة والرصد لأعمال الاختبارات ورصد الدرجات.

وينصح النفيعي الطلاب والطالبات بضرورة استثمار الوقت وأهمية الاستذكار.