بالصور.. بعد مواجهة الحوثي.. ” السهيمي ” في مقبرة شهداء الحرم

نايف السالم(صدى):

قام جمع غفير من زملاء الشهيد الجندي علي بن محمد علي السهيمي، وذويه، والعميد فهد بن مطلق العصيمي مدير شرطة العاصمة المقدسة، والعقيد محمد السهيمي مدير إدارة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بإداء صلاة الجنازة، اليوم بعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.

ونقل مدير شرطة العاصمة المقدسة، لذوي الشهيد تعازي القيادة، سائلا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وذلك بعد تشييع جثمانه في الثرى في مقبرة شهداء الحرم، الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرمة.

و استشهد الجندي، من منسوبي وزارة الدفاع، أمس الأول بالحد الجنوبي، بعد مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية، أثناء محاولته إنقاذ زميله الذي أصابته رصاصة غادرة من الحوثي.

