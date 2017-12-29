” المشيقح ” يثير جدلا كبيرا بتويتر قبل مباراة النصر والأهلي
أثار فهد المشيقح، نائب رئيس نادي النصر السعودي، جدلا كبيرا بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل مباراة فريقي النصر والأهلي اليوم.
حيث أعجب المشيقح بتغريدة تقول: ” تعطيل الأهلي اليوم هو تتويج للهلال بالدوري، سالفة إنك تفوز عشان تصالح الجماهير وش بيفيدها فوزك أنت كذا وكذا منت منافس فخلو الأهلي يفوز لعله يحقق الدوري وينسينا كوارثكم ” .
ومن جانبه قام المشيقح بتوضيح ذلم بعد ثورة غضب عليه، قائلا : ” للتنويه، تم توجيه هذه التغريدة لي وعن طريق الخطأ كنت أودّ الخروج من التغريدة فقمت بتفضيلها بالنسبة لي ” .
وتابع : ” النصر مبدأ، والنصر ولا غير النصر وبالتوفيق يا عالمي دائمًا وأبدًا ” .
يذكر أن مباراة النصر والأهلي اليوم تأتي ضمن الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين.
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