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” المشيقح ” يثير جدلا كبيرا بتويتر قبل مباراة النصر والأهلي

” المشيقح ” يثير جدلا كبيرا بتويتر قبل مباراة النصر والأهلي
ماجد محمد(صدى):

أثار فهد المشيقح، نائب رئيس نادي النصر السعودي، جدلا كبيرا بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل مباراة فريقي النصر والأهلي اليوم.
حيث أعجب المشيقح بتغريدة تقول: ” تعطيل الأهلي اليوم هو تتويج للهلال بالدوري، سالفة إنك تفوز عشان تصالح الجماهير وش بيفيدها فوزك أنت كذا وكذا منت منافس فخلو الأهلي يفوز لعله يحقق الدوري وينسينا كوارثكم ” .
ومن جانبه قام المشيقح بتوضيح ذلم بعد ثورة غضب عليه، قائلا : ” للتنويه، تم توجيه هذه التغريدة لي وعن طريق الخطأ كنت أودّ الخروج من التغريدة فقمت بتفضيلها بالنسبة لي ” .
وتابع : ” النصر مبدأ، والنصر ولا غير النصر وبالتوفيق يا عالمي دائمًا وأبدًا ” .
يذكر أن مباراة النصر والأهلي اليوم تأتي ضمن الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين.


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