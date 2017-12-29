” المشيقح ” يثير جدلا كبيرا بتويتر قبل مباراة النصر والأهلي

ماجد محمد(صدى):

أثار فهد المشيقح، نائب رئيس نادي النصر السعودي، جدلا كبيرا بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل مباراة فريقي النصر والأهلي اليوم.

حيث أعجب المشيقح بتغريدة تقول: ” تعطيل الأهلي اليوم هو تتويج للهلال بالدوري، سالفة إنك تفوز عشان تصالح الجماهير وش بيفيدها فوزك أنت كذا وكذا منت منافس فخلو الأهلي يفوز لعله يحقق الدوري وينسينا كوارثكم ” .

ومن جانبه قام المشيقح بتوضيح ذلم بعد ثورة غضب عليه، قائلا : ” للتنويه، تم توجيه هذه التغريدة لي وعن طريق الخطأ كنت أودّ الخروج من التغريدة فقمت بتفضيلها بالنسبة لي ” .

وتابع : ” النصر مبدأ، والنصر ولا غير النصر وبالتوفيق يا عالمي دائمًا وأبدًا ” .

يذكر أن مباراة النصر والأهلي اليوم تأتي ضمن الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين.