مقتل مقدمة برامج مشهورة على يد زوجها أمام أعين طفلهما
أقدم رجل روسي على قتل زوجته مقدمة البرامج الروسية ” زانا فيبر 29 عاماً ” ، بإطلاق النار عليها أمام طفلهما ” 9 سنوات ” ، عقب نشوب شجار بينهما على حضانة الطفل .
ووقع الحادث في منزل الضحية جنوبي روسيا، وقال أحد أصدقائها إنّها ” كانت طموحة وتودّ التخطيط جيداً لمستقبلها، والانتقال لمدينة كبيرة بينما يعمل زوجها في مجال البناء، كما كان يعمل شرطياً سابقاً لذلك لديه تصريح بحمل السلاح ” .
M-512[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،صدق الرحمن إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40769 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ، الدين الحنيف ,,