مقتل مقدمة برامج مشهورة على يد زوجها أمام أعين طفلهما

موسكو(صدى):

أقدم رجل روسي على قتل زوجته مقدمة البرامج الروسية ” زانا فيبر 29 عاماً ” ، بإطلاق النار عليها أمام طفلهما ” 9 سنوات ” ، عقب نشوب شجار بينهما على حضانة الطفل .

ووقع الحادث في منزل الضحية جنوبي روسيا، وقال أحد أصدقائها إنّها ” كانت طموحة وتودّ التخطيط جيداً لمستقبلها، والانتقال لمدينة كبيرة بينما يعمل زوجها في مجال البناء، كما كان يعمل شرطياً سابقاً لذلك لديه تصريح بحمل السلاح ” .