مدينة الملك سعود الطبية تنهي معاناة فتاتين بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تمكن مركز طب الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض من إنهاء معاناة فتاتين شقيقتين الأولى تبلغ من العمر 28 والأخرى 19 عام .

كانتا تعانيان من تحرك الأسنان بسبب وجود جذور قصيرة في الأسنان ، منذ ولادتهما الأمر الذي تسبب في عزلتهما وكانت حالتهم النفسية مدمرة..

وأوضح الدكتور فالح الهجهوج المدير الطبي بمركز طب الأسنان والمعالج للحالتين أن لم يتم ملاحظة هذه الحالة إلا بعد سن العاشرة ،حين شعرتا بحركة غير طبيعية في كافة الأسنان

وأكد تم إجراء جميع الفحوصات الإشعاعية اللازمة وزراعة الأسنان وتطعيم العظم لهما في الفكين العلوي والسفلي وعمل تركيبات ثابته بمدينة الملك سعود الطبية.

وأضاف: أنهت الفتاتان برنامج المتابعة وهما بحالة صحية جيدة الآن .

