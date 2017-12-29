بالفيديو.. الهلالية يغنون ” طلع البدر علينا ” بمباراة أحد
نشر حساب أخبار نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر جماهير الهلال وهم يرددون بصوت عالي أغنية ” طلع البدر علينا ” ، من المدرجات.
وجاء ذلك خلال مباراة الهلال أمس أما نادي أحد في المدينة المنورة.
🎥 ـ " طلع البدر علينا " بصوت جمهور الهلال خلال لقاء الفريق بالأمس أمام نادي أُحد في المدينة المنورة 💙
( @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/WZrVfZWIjx
— أخبار الهلال (@hilalstuff) 29 December 2017
M-512[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 10 دقائق
أعوذ بالله ناس ماتخاف الله حتى أجمل الكلمات التي قيلت لرسولنا الكريم تنقال لنادي فاني !؟ آه وينكم ياأولي الألباب الفاهمة واهل القلوب الحية .