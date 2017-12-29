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بالفيديو.. الهلالية يغنون ” طلع البدر علينا ” بمباراة أحد

بالفيديو.. الهلالية يغنون ” طلع البدر علينا ” بمباراة أحد
ماجد محمد(صدى):

نشر حساب أخبار نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر جماهير الهلال وهم يرددون بصوت عالي أغنية ” طلع البدر علينا ” ، من المدرجات.
وجاء ذلك خلال مباراة الهلال أمس أما نادي أحد في المدينة المنورة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 10 دقائق

أعوذ بالله ناس ماتخاف الله حتى أجمل الكلمات التي قيلت لرسولنا الكريم تنقال لنادي فاني !؟ آه وينكم ياأولي الألباب الفاهمة واهل القلوب الحية .

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