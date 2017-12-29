بالفيديو.. الهلالية يغنون ” طلع البدر علينا ” بمباراة أحد

ماجد محمد(صدى):

نشر حساب أخبار نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر جماهير الهلال وهم يرددون بصوت عالي أغنية ” طلع البدر علينا ” ، من المدرجات.

وجاء ذلك خلال مباراة الهلال أمس أما نادي أحد في المدينة المنورة.