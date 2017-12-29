بالفيديو.. الظهور الأول لمنفذ العملية الإرهابية بكنيسة حلوان في مصر

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإرهابي منفذ هجوم كنيسة مارمينا، في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، الذي وقع منذ قليل، وأسفر عنه سقوط 10 قتلى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وقد شن الهجوم الإرهابي 3 أشخاص، قتل أحدهم وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على آخر، فيما لاذ الثالث بالفرار.

وكشفت مصادر إن إرهابياً يحمل عبوات ناسفة، ويرتدي سترة حاول اقتحام كنيسة مارمينا بالتقاطع الغربي بحلوان، أثناء خروج مصلين أقباط من القداس، ثم أطلق وابلاً من النيران عليهم ليسقط قتلى وجرحى بينهم ضابط ومجندان.

وعلى إثره بدأت وزارة الداخلية بتحديد المتورطين في العملية وتكليف الأمن بتتبع العناصر الإرهابية كما أقدمت ببدئها تفريغ كاميرات المراقبة، ونفذت حملات مداهمة لعدد من الأماكن في حلوان، بحثاً عن إرهابين تورطوا في العملية الإرهابية.

