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  3.  ” مرض الدفيتيريا ” يبيد الروهينجا..ومضادات السموم شحيحة

 ” مرض الدفيتيريا ” يبيد الروهينجا..ومضادات السموم شحيحة

 ” مرض الدفيتيريا ” يبيد الروهينجا..ومضادات السموم شحيحة
دكا(صدى):

يتفشى مرض الدفيتريا، في مخيمات اللاجئين ” الروهينجا ” في بنغلاديش، وهو مرض كان نتشر قديمًا، ثم لم يبقى له أثر في أي بقعة في العالم، سوى هذه البلدة.

وتتوقع الصحة العالمية أن يتحول المرض، في هذه المخيمات إلى وباء قريبا، بعد إصابة المئات به ومصرع أكثر من 25 شخصا.

ويزيد من حدة الوضع أن مضادات السموم التي تعطى للمصابين ليست كافية، والمسعفون القادرون على تقديمها قليلون جدا.

يشار إلى أن الروهينجا لجأوا إلى بنغلاديش، هروبًا من بلادهم الأم ميانمار، التي تتعرض للاضطهاد، والانتهاكات ضد المسلمين.

 


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