العدل: عدم توفير حاجات الطفل إهمالا

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة العدل على أن للطفل أولوية التمتع بالحماية والرعاية ،موضحة أن الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

وقال الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، نظام حماية الطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.

وأوضحت أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

والإيذاء:كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو أستغلاله أو التهديد بذلك”.

وأضاف:” ويعتبر عدم توفير حاجات الطفل الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والإجتماعية والثقافية والأمنية إهمالا”.