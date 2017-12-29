صواريخ الكاتيوشا الحوثية تستهدف المسنين والأطفال

سعيد العجل(صدى):

اطلقت مليشيا الحوثي صاروخ كاتيوشا من موقع تمركزهم في منطقة ( الكدرة بدمنة خدير ) التابعة لمحافظة ” تعز ” وسقط الصاروخ بجوار منزل المواطن (ياسين شرف محمد) بمنطقة العين ونتج عنه اصابة ٤ أطفال ومواطن آخر وتسبب بأضرار بالغة في منزل (ياسين) والمنازل المجاورة له .

بياتات عن المصابين ودرجات إصاباتهم:

ياسين شرف محمد ( ٥٠ عام ) شظايا باليد والجسم .

محمد ياسين شرف ( ١٠ سنوات ) إصابة متفرقة بالجسم

دانية منصور شرف ( ١١ سنوات ) اصابة بالوجه والفكين ” خطيرة ”

باسم منصور شرف ( ١٤ اعوام) شظايا باليد والذراع

مارية جميل عبدالله عبده ( ١٦ عام) شظايا وحرق بالذراع ” خطيرة”