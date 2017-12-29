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نصرة الحربي تشتري سيارة جديدة




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2262 ] نشر منذ 2 ساعتين

من وين لها فلوس

[ عدد التعليقات: 13328 ] نشر منذ 1 ساعة

باعت الكل شي وطلعت كل شي

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يصلحك الناس مو محصلة
حتى قيمة كورلا ٢٠٠٠
اتقي الله الدنيا رايحة وانتي
تغبنين خلق الله
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها
بس خليها بينك وبين نفسك

[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 25 دقيقة

ماعندها ذرة إحساس لابد انها تطلع لها مقطع وتهايط فيه وتتدلع خلاص عرفنا انكك فسقانه والفلوس ماليه جيوبك عسى الله يرزقنا مثلك بس وخلي عنك المهايط.

[ عدد التعليقات: 24644 ] نشر منذ 24 دقيقة

نصرة الحربي بأشارة وحده من أصبعها🤞
يطيح تحت رجلينها الف خروف
كلهم محرومين حب وحنان
تحس أنهم ولدو وعاشوا فغابة
دخلت يوم أقرى لها تغريدة
نسيت والله وش كان محتوى التغريدة
أظن أنها عطست باالغلط🗣️
هههههههههه هههههههههههه
أنواع الخرفان
🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏
الي يبي له نعيمي ولا حري ولا حتى نواجد
يتسوق عند نصرة😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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