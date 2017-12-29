نصرة الحربي تشتري سيارة جديدة

الجمعة 29
ديسمبر
من وين لها فلوس
باعت الكل شي وطلعت كل شي
الله يصلحك الناس مو محصلة
حتى قيمة كورلا ٢٠٠٠
اتقي الله الدنيا رايحة وانتي
تغبنين خلق الله
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها
بس خليها بينك وبين نفسك
ماعندها ذرة إحساس لابد انها تطلع لها مقطع وتهايط فيه وتتدلع خلاص عرفنا انكك فسقانه والفلوس ماليه جيوبك عسى الله يرزقنا مثلك بس وخلي عنك المهايط.
نصرة الحربي بأشارة وحده من أصبعها🤞
يطيح تحت رجلينها الف خروف
كلهم محرومين حب وحنان
تحس أنهم ولدو وعاشوا فغابة
دخلت يوم أقرى لها تغريدة
نسيت والله وش كان محتوى التغريدة
أظن أنها عطست باالغلط🗣️
هههههههههه هههههههههههه
أنواع الخرفان
🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏
الي يبي له نعيمي ولا حري ولا حتى نواجد
يتسوق عند نصرة😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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محمد[ عدد التعليقات: 2262 ] نشر منذ 2 ساعتين
من وين لها فلوس
alfahd42[ عدد التعليقات: 13328 ] نشر منذ 1 ساعة
باعت الكل شي وطلعت كل شي
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصلحك الناس مو محصلة
حتى قيمة كورلا ٢٠٠٠
اتقي الله الدنيا رايحة وانتي
تغبنين خلق الله
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها
بس خليها بينك وبين نفسك
M-512[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 25 دقيقة
ماعندها ذرة إحساس لابد انها تطلع لها مقطع وتهايط فيه وتتدلع خلاص عرفنا انكك فسقانه والفلوس ماليه جيوبك عسى الله يرزقنا مثلك بس وخلي عنك المهايط.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24644 ] نشر منذ 24 دقيقة
نصرة الحربي بأشارة وحده من أصبعها🤞
يطيح تحت رجلينها الف خروف
كلهم محرومين حب وحنان
تحس أنهم ولدو وعاشوا فغابة
دخلت يوم أقرى لها تغريدة
نسيت والله وش كان محتوى التغريدة
أظن أنها عطست باالغلط🗣️
هههههههههه هههههههههههه
أنواع الخرفان
🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏
الي يبي له نعيمي ولا حري ولا حتى نواجد
يتسوق عند نصرة😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂