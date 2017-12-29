بالصورة.. اتحاد كرة القدم يعلن جدول مباريات اليوم

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، مباريات اليوم الجمعة، ضمن دوري المحترفين، ودوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى.

يقابل نادي التعاون نظيره الفيحاء، في تمام الثالثة والثلث عصرا في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات دوري المحترفين.

ويشهد استاد الملك فهد الدولى في الرياض، مباراة النصر والأهلى، في تمام الثامنة إلا عشر دقائق، ضمن مباريات دوري المحترفين.

وتأتي مباراة نادي القيصومة والوحدة في تمام الثالثة وعشر دقائق عصر اليوم، في ملعب نادي الباطن، ضمن مباريات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى.