بالفيديو.. الرجل العنكبوت يقفز بين المباني بالسقالات

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لشاب متهور يقفز بين المباني، وهو يستخدم السقالات ليتدرب على هوايته الخطيرة ما دفع البعض لإطلاق اسم ” الرجل العنكبوت ” عليه .

وأكدت مصادر إعلامية أن الشاب ينتمي إلى مجموعة من الأشخاص يطلقون على أنفسهم “ العدائين الأحرار ” ، حيث ظهر في لقطات مرعبة يقفز بين المباني بتهورٍ، بينما يغني أصدقاؤه أغنية “ الرجل العنكبوت ” لتشجيعه .