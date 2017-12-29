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بالفيديو.. الرجل العنكبوت يقفز بين المباني بالسقالات

بالفيديو.. الرجل العنكبوت يقفز بين المباني بالسقالات
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لشاب متهور يقفز بين المباني، وهو يستخدم السقالات ليتدرب على هوايته الخطيرة ما دفع البعض لإطلاق اسم ” الرجل العنكبوت ” عليه .

وأكدت مصادر إعلامية أن الشاب ينتمي إلى مجموعة من الأشخاص يطلقون على أنفسهم “ العدائين الأحرار ” ، حيث ظهر في لقطات مرعبة يقفز بين المباني بتهورٍ، بينما يغني أصدقاؤه أغنية “ الرجل العنكبوت ” لتشجيعه .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40769 ] نشر منذ 1 ساعة

سالفة اللي يقول : ياقافز بين الحدايد لاتامن الطيحه ، وتنكسر رقبتك ,,

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