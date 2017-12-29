سفارة المملكة بأنقرة ترد على الادعاءات التركية حول الأزمة الخليجية مع قطر

طلال الضوي(صدى):

أصدرت سفارة المملكة في تركيا بيانا اليوم الجمعة، ردت فيه على ادعاءات صحيفة تركية ومزاعمها تجاه الأزمة الخليجية والمقاطعة الخليجية لدولة قطر.

وقالت السفارة لدى جمهورية تركيا أنها تابعة ما نشرته (مجلة جارتشيك) بتاريخ 25 ديسمبر 2017 للكاتب “محمد آجت” ويحمل عنوان “تركيا منعت الانقلاب في قطر” والذي تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة وتناقلتها وسائل إعلام تركية ومنها صحيفة “يني شفق” و”ديلي صباح”.

وأضافت إننا نؤكد على رفض ما جاء في تلك المادة الصحافية من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق وأن أعلنت المملكة قطع علاقاتها معها منذ يونيو الماضي، وتشدد على أنها ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة .

وتستنكر سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة الزج باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات ،لا سيما وأن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا “دافعت “عنها هي نفسها نفت صحته.

وتدعو السفارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، ونحتفظ بحقنا في الرد واتخاذ الاجراءات القانونية.