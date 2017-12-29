بعثة الأخضر تغادر اليوم إلى الرياض

نواف السالم(صدى):

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، إلى العاصمة الرياض، بعد أن أنهى المنتخب مشاركته في دورة كأس الخليج العربي ” خليجي 23″.

وقام نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس بعثة المنتخب نواف بن بندر التمياط، بتقديم شكره وتقديره للاتحاد الكويتي لكرة القدم على حسن الاستضافة وكرمها، طوال فترة تواجد البعثة.

وأشاد بحسن التنظيم الذي ظهرت به الدورة ما يؤكد بأن الشباب الكويتي قادر لى تنظيم أي احتفال وفي وقت قياسي.

وتمنى التمياط استمرار نجاح الدورة في نسختها الحالية، وأن تواصل دورات الخليج نجاحها في دعم كرة القدم الخليجية.