سحيم آل ثاني عن احتجاجات طهران: انقلب السحر على الساحر

طلال الضوي(صدى):

عبر سلطان سحيم آل ثاني رئيس المعارضة القطرية، عن تأييده لاحتجاجات الشعب الإيراني ضد نظام الملالي، لردع الظلم وقبع الحريات، قائلًا:” انقلب السحر على الساحر ” .

وقال آل سحيم عبر صفحته الرسمية بموقع ” تويتر: ” الله أكبر والعزة للإسلام انقلب السحر على الساحر مظاهرات أهالي ايران لردع الظلم والفقر وقبع الحريات عنهم ” .

وأضاف في فخر وانتصار، :” حتى شعب إيران مل من كذب وإرهاب نظام الملالي شعبهم يثورون عليهم وبعض الدول تدافع عنهم هل هم اعلم من شعوبهم!