القبض على شاب استغل مواقع التواصل لنشر الشذوذ في القصيم

سالم المطيري(صدى):

نجح تنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الأمنية في القبض على شابٍ استغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الرذيلة والدعوة لممارسة الشذوذ مقابل المال.

وقالت الهيئة أنها تمكنت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من إلقاء القبض على شاب تورط في الدعوة لممارسة الشذوذ مقابل المال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه جرى توقيفه والتحفظ عليه لدى شرطة منطقة القصيم، تمهيداً لإحالته للجهات المختصة لإجراء اللازم نظاما بحقه.