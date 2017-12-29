القبض على شاب استغل مواقع التواصل لنشر الشذوذ في القصيم
نجح تنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الأمنية في القبض على شابٍ استغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الرذيلة والدعوة لممارسة الشذوذ مقابل المال.
وقالت الهيئة أنها تمكنت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من إلقاء القبض على شاب تورط في الدعوة لممارسة الشذوذ مقابل المال على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنه جرى توقيفه والتحفظ عليه لدى شرطة منطقة القصيم، تمهيداً لإحالته للجهات المختصة لإجراء اللازم نظاما بحقه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40769 ] نشر منذ 2 ساعتين
السيف الاملح ,,
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6281 ] نشر منذ 59 دقيقة
اشوف الشباب كلن يجاهر بذنوبه ماعاد فيهم خوف لا من الله ولا خلقه ولا يبون بنات الحلال اذا هذي ماضيك من يرضى
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 1090 ] نشر منذ 18 دقيقة
نعوذ بالله من حاله..