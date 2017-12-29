” كاس ” تقرر صرف 1.8 مليون يورو للمدير الفني السابق للاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

أقرت محكمة التحكيم الرياضي ” كاس ” بحصول المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، فيكتور بيتوركا، على مبلغ 1.8 مليون يورو، إضافة إلى الغرامات بسبب تأخر الاتحاد في دفع مستحقات المدرب.

كما أقرت بدفع غرامة مالية 20 ألف يورو عن كل شهر تأخير في دفع المبلغ المطلوب، وقد أثار هذا القرار استياء النادي والجماهير الاتحادية.

وذكرت الصحف الرومانية : ” بيتوركا يعد بذلك أفضل المدربين مادياً في رومانيا علماً بأنه بلا ناد في الوقت الحالي، لكنه حصل على رقم مادي لم يكن ليحلم به حال وجوده مع أيّ نادٍ محلي أو حتى منتخب بلاده “.

يذكر أن بيتوركا تولى تدريب الاتحاد في 2014، ثم أقيل من التدريب وعاد مرة أخرى ولكنه لم رواتبه وباقي مستحقاته، مما اضطره للجواء إلى الفيفا.