صورة نادرة للملك فهد أثناء تواجده بأمريكا

علي القحطاني(صدى):

نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل صورة قديمة للملك فهد أثناء إحدى رحلاته الجوية في أمريكا عام 1945م، ويظهر في الصورة الأمير نواف بن عبد العزيز.

وقال الحساب الرسمي لذاكرة الماضي الجميل عبر موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”،” صورة نادرة يظهر الملك فهد خلال إحدى الرحلات الجوية التي يرجح أنها كانت أثناء تواجده في أمريكا عام 1945م ضمن الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة”

وأضاف:” يبدو في الصورة الأمير نواف بن عبدالعزيز، وبجانبه الممثل السعودي خليل الرواف أول ممثل عربي في هوليوود اللهم ارحمهم أجمعين”.